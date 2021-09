Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Napoli Juve, il ricordo di Carnevale: «Partita più importante dell’anno, Maradona si esaltava» – L’ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ricorda le partite contro la Juventus del passato. Le parole

Ore 9.15 – Inter, rinnovo Brozovic: slitta l’incontro, ma la volontà è chiara – In casa Inter slitta il vertice per mettere in piede la trattativa per il rinnovo di Brozovic, ma la volontà è chiara. La notizia

Ore 8.40 – Roma, Pellegrini e Zaniolo in dubbio: Mourinho pensa alla coppia Abraham-Shomurodov – La Roma deve fare i conti con i problemi fisici di Pellegrini e Zaniolo. Mourinho pensa alla coppia Abraham-Shomurodov in attacco. La notizia

Ore 8.20 – Italia-Lituania da record: con i baby fenomeni ritorna il sorriso – Italia-Lituania restituisce il sorriso alla truppa azzurra che si riscopre più vicina ai Mondiali grazie anche al passo falso della Svizzera. L’editoriale