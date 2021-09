Inter, rinnovo Brozovic: slitta l’incontro, ma la volontà è chiara

In casa Inter slitta il vertice per mettere in piede la trattativa per il rinnovo di Brozovic, ma la volontà è chiara

Tutto rinviato per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter, anche se filtra fiducia in casa nerazzurra sul futuro a Milano del centrocampista croato. Il papà-agente e l’avvocato di fiducia sono sbarcati in Italia per affari extracalcistici legati al brand del giocatore (peraltro già tornati in patria), con l’incontro per il prolungamento che slitterà alle prossime settimane come scrive il quotidiano Tuttosport.

La volontà delle parti però sarebbe quella di allungare il matrimonio, con la dirigenza di Viale della Liberazione pronta ad offrire un corposo accordo pluriennale al classe ’92, in scadenza la prossima estate. Brozovic, dal canto suo, si aspetta un ingaggio non inferiore ai 5 milioni di euro, alla stregua del neo-arrivato Calhanoglu.