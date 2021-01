Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 11:53 – Diritti TV – Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’obiettivo della Lega Calcio è incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dalla vendita dei diritti televisivi delle prossime tre stagioni e la raccolta pubblicitaria ad esso collegata. Tutti i dettagli

Ore 11:22 – Genoa, addio Schone – Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai canali ufficiali della squadra rossoblu confermando la cessione di Lasse Schone: «E’ un giocatore che l’anno scorso ha contribuito alla salvezza per cui quando sono tornato gli ho proposto di rientrare in corsa per una maglia da titolare. Le sue idee non erano le stesse e mi ha manifestato la volontà di proseguire la carriera con un altro club. Lasse è ufficialmente sul mercato».

Ore 11:03 – Liverano, fiducia a tempo – Il Parma valuta i possibili sostituti nel caso di esonero di Fabio Liverani. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Walter Mazzarri

Ore 10:55 – Rinnovo Dybala – L’intenzione della Juve è quella di blindare Paulo Dybala. Lo ha detto Agnelli, lo ha ribadito Paratici: le trattative per il rinnovo proseguono nonostante la prima offerta ritenuta troppo bassa dall’entourage del giocatore. Come spiega Tuttosport, i bianconeri aspettano una risposta all’offerta di 12 milioni, bonus compresi. Intanto, però, bisogna fare attenzione alla concorrenza: il Manchester United potrebbe tornare alla carica già in estate, magari inserendo Pogba nell’affare.

Ore 9:51 – Esami per Lukaku – Sono attesi per oggi nuovi esami strumentali per Romelu Lukaku dopo il problema muscolare accusato contro il Crotone. Secondo Gazzetta la risonanza magnetica a cui si sottoporrà il centravanti belga sarà decisiva per capire le sue condizioni. Rispetto a ieri ci sono più probabilità di vederlo in campo a Marassi, solamente a gara in corso, ma al momento lo staff medico nerazzurro è ancora convinto di non volerlo rischiare per evitare ricadute. Per questo motivo Alexis Sanchez viene considerato in pole per sostituirlo e giocare al fianco di Lautaro Martinez.

Ore 9:12 – L’ultima richiesta di Gattuso – Non ci sono più dubbi sul rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. La firma del tecnico del Napoli ma come riporta Il Mattino, prima della firma ci sarà un nuovo incontro fra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. La riunione sarà propedeutica per far collimare le visioni di entrambi su quello che sarà il progetto tecnico e gli obiettivi dei prossimi anni dato che all’orizzonte si prospetta un netto taglio agli ingaggi.

Ore 8:55 – Quagliarella alla Juventus – Prosegue la ricerca di un attaccante da parte della Juve. L’ultimo nome sul tavolo è quello di Fabio Quagliarella, che conosce molto bene la maglia e l’ambiente bianconero. Secondo Il Secolo XIX, qualche giorno fa ci sarebbe stato il primo contatto tra le parti. La trattativa starebbe proseguendo positivamente, ma ora la Sampdoria deve trovare un sostituto: nel mirino Cutrone, Lammers, Torregrossa e Caicedo.

Ore 8:12 – La verità del Ninja – Radja Nainggolan, fresco di passaggio in prestito al Cagliari, ha rilasciato un’intervista per Corriere dello Sport in cui ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte:«È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così».

Ore 8:02 – Torino, doppia trattativa con la Fiorentina – Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Torino ha individuato in Christian Kouamé il giocatore per rinforzare il proprio attacco. Il centravanti ai margini del progetto tecnico della Fiorentina e per questo motivo il direttore sportivo Davide Vagati ha deciso di puntare su di lui, giudicato la spalla perfetta per Andrea Belotti. Con la Fiorentina può nascere una seconda trattativa dato che Vagnati punta anche Alfred Duncan, l’uomo che secondo la dirigenza granata sarebbe perfetto per sostituire Soualiho Meïté in caso di cessione.