Conferenza stampa Pioli: «Dobbiamo essere lucidi, la Juventus è in crescita»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Juventus

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24

JUVENTUS – «Dieci punti di vantaggio? Mi aspetto una Juventus in crescita, senza dubbio hanno dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta di perdere qualcosina. Sono difficili da prendere perché stanno bene in campo. Dobbiamo affrontarli in maniera lucida dal punto di vista tattico ma per una Juventus pronta e preparata ci sarà un Milan forte e preparato».

IBRAHIMOVIC – «Ho rimproverato Ibra per il Tik Tok perché mi avete tempestato di chiamate e messaggi. Sta bene ma non sarà della partita domani».