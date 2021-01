Conferenza stampa Fonseca: «Farò due o tre cambi col Crotone»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Crotone-Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa del Crotone.

CAMBI – «Contro la Sampdoria è stata una partita fisicamente pesante, non abbiamo avuto tempo per recuperare. Non penso alle altre partite, ma solo a domani. Potrei cambierò due o tre giocatori, lo abbiamo fatto altre volte e le intenzioni della squadra non sono cambiate. Vedremo domani chi giocherà».

MERCATO – «Sto parlando con la società. Sanno che necessità ha la squadra in questo momento e vogliamo migliorarla. Stiamo lavorando insieme per creare una squadra più forte. Tiago Pinto, conosce i giocatori di cui abbiamo bisogno. Gli ho dato dei nomi che per me possono migliorare la squadra, ce ne sono diversi».

CROTONE – «Ho detto ai giocatori che il Crotone è una bellissima squadra. Non dobbiamo guardare la loro classifica, ma le loro prestazioni: è una squadra che ha qualità e coraggio, contro l’Inter non era facile giocare come loro hanno fatto nel primo tempo. Domani sarà difficile, dobbiamo giocare con ambizione ed attenzione per vincere contro un avversario di grande qualità: hanno coraggio e vogliono sempre la palla».