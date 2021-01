Conferenza stampa Inzaghi: «Nessun alibi, voglio motivazioni»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Fiorentina

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina.

MOTIVAZIONI – «Sappiamo l’importanza della partita di domani, veniamo dalle ultime tre gara dove abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano e col Genoa, questi blackout non possiamo permetterceli per la classifica. Voglio vedere motivazioni per domani».

