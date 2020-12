Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Atalanta invincibile con Gosens e Hateboer in campo – I due esterni olandesi sono i talismani di Gian Piero Gasperini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con loro due in campo in questa stagione la Dea non ha mai perso: in sette partite, cinque vittorie e due pareggi.

Napoli, Casiraghi esalta Insigne – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Casiraghi ha esaltato le qualità di Lorenzo Insigne: «Adesso vedo un giocatore completo in entrambe le fasi. Capace di realizzare gol bellissimi ma anche di servire tanti assist e mettersi al servizio della squadra. Credo che in questo cammino di crescita abbia influito molto Rino Gattuso e il suo modo di allenarlo, di farlo sentire importante, di aiutarlo e sostenerlo sotto l’aspetto mentale. Perché l’ambiente ha sempre preteso tanto da un napoletano e per Lorenzo e non è per nulla semplice sopportare le pressioni».