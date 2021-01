Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.35 – Agnelli stima le perdite – Intervenuto in diretta streaming con News Tank Football, il presidente della Juve e dell’ECA Andrea Agnelli ha inquadrato l’attuale momento storico che sta vivendo il calcio: «Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all’industria e cosa significhi questa crisi per i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni. Temo che sarà di più». LE SUE PAROLE.

Ore 11.01 – Milan, infortunio per Kjaer – Il Milan deve fare i conti con l’infortunio muscolare patito da Simon Kjaer ieri sera. Il danese ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport la sua presenza in campo sabato pomeriggio contro il Bologna.

Ore 10.42 – Fiorentina, visite mediche per Malcuit – Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca, la Fiorentina si prepara a chiudere un colpo in difesa: Kevin Malcuit.

Ore 10.05 – Roma, si attende Reynolds – L’arrivo Bryan Reynolds a Roma è previsto nel weekend secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport. I giallorossi hanno battuto la concorrenza della Juventus per due motivi.

Ore 9.37 – Lazio, visite mediche per Musacchio – L’avventura di Mateo Musacchio alla Lazio sta per cominciare ufficialmente. Il difensore argentino si è recato press la Clinica Paideia per sostenere le visite mediche.

Ore 8.55 – Fiorentina, ufficiale Kokorin – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca. Il comunicato.

Ore 8.33 – Juventus, rinnovo per Buffon? – Toccherà a Buffon decidere a fine stagione se rinnovare per un’altra stagione con la Juventus. Con Agnelli c’è un’amicizia profonda e antica, quindi per il rinnovo non ci sarà bisogno di tanti discorsi.

Ore 8.02 – Gattuso sempre più solo – Per il futuro del Napoli Aurelio De Laurentiis sta considerando un profilo che arriva dal passato: Rafa Benitez. I primi contatti ci sono già stati