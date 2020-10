Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Amad Diallo, passato nell’ultimo giorno di mercato al Manchester United, sosterrà domani le visite mediche di rito, peraltro vincolanti per la chiusura dell’affare, con il nuovo club.

BENEVENTO – Gabriele Moncini è stato sottoposto a risonanza, dopo l’infortunio nella sfida col Bologna che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco. L’attaccante aveva avvertito un fastidio all’adduttore, da qui la decisione di sottoporlo a test strumentale il cui responso ha confermato quanto paventato dallo staff medico: si tratta di una lesione che lo terrà fermo almeno tre settimane

BOLOGNA – Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra in assenza di Skorupski, Molla, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson, Dominguez e Tomiyasu impegnati con le Nazionali. Arturo Calabresi si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata, mentre Nehuen Paz si è unito al gruppo. Terapie per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks.

CAGLIARI – Il 12 ottobre a Pula, Joao Pedro riceverà il premio intitolato a Davide Astori. Il riconoscimento dedicato all’ex Cagliari scomparso il 4 marzo 2018, è legato a quelli dell’USSI Sardegna, che per l’occasione, premieranno tra gli altri, anche una delegazione degli eroi dello Scudetto del 1970 e l’ex rossoblù Jeda

CROTONE – Luca Siligardi ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Crotone: «Sono pronto per questa nuova avventura, sono venuto a Crotone carico e motivato e per dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza. Obiettivo personale? “Ho tanta voglia di riscatto dopo l’ultima stagione e di conseguenza, ovviamente, centrare la salvezza con questa maglia».

FIORENTINA – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo viola. Qui le sue parole.

GENOA – Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta

HELLAS VERONA – Allenamento mattutino, oggi, mercoledì 7 ottobre, per la squadra gialloblu che ha svolto una seduta di sola palestra con lavoro specifico sulla forza (arti superiori e inferiori). Domani, giovedì 8 ottobre, Faraoni e compagni sosterranno una seduta al mattino.

INTER – Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Alessandro Bastoni, in attesa del terzo tampone per il difensore nerazzurro, l’Inter sceglie alla prevenzione. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport ad Appiano Gentile è stato annullato l’allenamento odierno per gli otto giocatori rimasti nel Centro Sportivo Suning, dove tutto il gruppo-squadra e lo staff sarà sottoposto ai test anti-Covid tra oggi e domani per poi sostenere sedute individuali. Qualora il nuovo tampone dovesse confermare la positività del 95 interista, verranno applicate le norme previste dal protocollo e la squadra di Antonio Conte entrerà in isolamento fiduciario.

JUVENTUS – L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento. Queste le dichiarazioni di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, ai microfoni del Corriere di Torino. «È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto».

LAZIO – A Formello Inzaghi conduce la ripresa: assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ci sono Andreas Pereira e Vedat Muriqi, il quale ha rinunciato alla convocazione con il Kosovo per trovare la miglior forma a seguito dell’infortunio. Lavoro iniziato con squadra divisa in due gruppi agli ordini dei preparatori Ripert e Fonte.

Esercitazioni sul possesso palla, con intensità gradualmente in aumento e giocatori che si alternano nei compiti di lavoro.

MILAN – Dopo il match vinto contro lo Spezia, Stefano Pioli ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi domani a Milanello. Non ci saranno ovviamente i 14 rossoneri convocati dalle rispettive nazionali.

NAPOLI – Gli Ispettori della Procura Figc sono arrivati a Castel Volturno per verificare che tutti i criteri della bolla siano rispettati. Stabiliranno se il Napoli si sta allenando, come da protocollo, in una situazione di totale isolamento.

PARMA – Juan Francisco Brunetta, Yordan Osorio e Lautaro Valenti si sono presentati quest’oggi in conferenza stampa.

ROMA – La Roma ha registrato una perdita di 204 milioni di euro in un anno con il patrimonio netto consolidato stimato negativo per 242,5 milioni di euro. È quanto riferisce Il Tempo sulla base di un documento pubblicato dal club giallorosso su richiesta della Consob

SAMPDORIA – Keita Balde ha rilasciato una breve intervista al canale ufficiale della Sampdoria: «Arrivo per dare tutto me stesso alla Sampdoria e per ritrovare la continuità che mi è mancata negli ultimi anni»

SASSUOLO – Jeremie Boga, come testimonia la foto postata dal Sassuolo Calcio sui suoi account social, è tornato a lavorare al Mapei Football Center a quasi 60 giorni dall’ultima volta. Il giocatore neroverde infatti, positivo al Coronavirus dopo le vacanze estive, ha svolto quest’oggi il suo primo allenamento dopo l’annuncio della negatività al Covid-19.

SPEZIA – Lo Spezia è tornato oggi ad allenarsi allo stadio ‘Picco’, in preparazione del match amichevole di sabato contro la Virtus Entella.

TORINO – Federico Bonazzoli ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata.

UDINESE – Doppia seduta d’allenamento per l’Udinese senza i Nazionali. Domani Juan Musso si opererà a Villa Stuart dopo la rottura del menisco interno.