Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Serie A, progetto playoff – Secondo il Corriere dello Sport la Lega Calcio sta lavorando al progetto playoff con 34o partite e una Final Eight in stile Champions League.

Napoli salvo ma penalizzato – Per Corriere della Sera, è possibile che il Napoli non venga punito con una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo in occasione della sfida con la Juventus ma la società rischia comunque un punto di penalizzazione.

Atalanta, le condizioni di Mattia Caldara – Operazione in vista per il difensore dell’Atalanta Mattia Caldara che si è procurato una lesione a losanga al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Per lui possibili due o tre mesi di stop.