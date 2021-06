Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 22.05 – Sassuolo, Maxime Lopez: «Ritorno al Marsiglia? Mi vedo in Italia per molti anni» – Il centrocampista neroverde Le parole Maxime Lopez ha parlato del suo futuro e del possibile ritorno al Marsiglia. Il centrocampista neroverde

Ore 20.35 – Italia U21, Nicolato: «Difficile fare meglio, orgoglioso dei miei Azzurrini» – I Le parole l c.t. dell’Italia U21 Paolo Nicolato ha parlato del percorso degli Azzurri all’Europeo di categoria.

Ore 19.30 – Sarri alla Lazio, si attende la firma: superati gli ultimi ostacoli – Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Come riporta Sky Sport, sono stati superati gli ultimi ostacoli nella trattativa tra il tecnico e Claudio Lotito: accordo totale sia per lo stipendio (che sarà oneroso per i canoni biancocelesti), sia per lo staff.

Ore 17.30 – Eriksen parla della sua stagione – Dal ritiro della sua Nazionale, in vista degli Europei di settimana prossima, Christian Eriksen ha rilasciato un'intervista al quotidiano Fyens, dove ha parlato di Euro2020 ma anche di Inter e del titolo appena conquistato. Le sue parole

Ore 16.00 – Serie A spezzatino, Ferrero non ci sta – Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si scaglia, al telefono con l'ANSA, contro la proposta di DAZN e dell'a.d. della Lega, De Siervo, di spezzettare la prossima Serie A 10 orari diversi. Le sue parole.

Ore 13.00 – Serie A 2021/22, DAZN: «Saremo pronti a tutto» – DAZN ha diffuso una nota stampa, tramite le pagine de La Verità, in vista della prossima stagione di Serie A 2021/22. Ecco la replica alla proposta di far disputare 10 partite in 10 orari diversi senza contemporaneità. Il comunicato