Inter, Eriksen: «Lo Scudetto era nei miei piani, voglio ancora vincere»

Dal ritiro della sua Nazionale, in vista degli Europei di settimana prossima, Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista al quotidiano Fyens, dove ha parlato di Euro2020 ma anche di Inter e del titolo appena conquistato.

EUROPEI – «Vogliamo andare il più lontano possibile. Poi bisogna vedere come finisce, ma penso che almeno possiamo puntare in alto».

INTER – «La mia intenzione era andare all’Inter per vincere uno Scudetto, e ci sono riuscito dopo un anno e mezzo, quindi ne sono incredibilmente felice. Perdere le finali non è mai divertente, e ne ho perse tre prima di vincere il campionato qui. Quindi dà una sensazione liberatoria e una fiducia in più nelle cose. Più vinci, più vuoi vincere».

