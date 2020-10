Ultime Notizie Serie A: Cairo difende Giampaolo, Milan in Champions con Theo

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Napoli, l’esito dei tamponi – È risultato negativo l’ultimo tampone in lavorazione dopo il giro di test effettuato dal Napoli nella giornata di ieri. La nota ufficiale.

Lukaku parla di Conte – Romelu Lukaku è intervenuto nel corso Festival dello Sport a Milano e ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte.

Agnelli non risponde a De Luca – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non risponderà pubblicamente ai commenti rilasciati ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lo riferisce Corriere dello Sport.

Juventus-Napoli, spot mortale – Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha definito quanto successo in Juventus-Napoli uno spot mortale per la Serie A. Ecco le sue parole.

Serie A, tagli per 72 milioni – La Gazzetta dello Sport ha pubblicato uno studio sul monte ingaggi della Serie A segnalando una riduzione per 72 milioni netti totali rispetto alla stagione 2019/20. La squadra che ha effettuato più tagli è la Juventus (-58 milioni).

Milan, parla Theo Hernandez – Il terzino del Milan Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha confermato che l’obiettivo della squadra è il ritorno in Champions League. Le sue parole.

Torino, Cairo difende Giampaolo – Il presidente del Torino Urbano ha elogiato pubblicamente il tecnico granata Marco Giampaolo, definendolo un allenatore di grande qualità.