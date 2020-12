Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 10:56 – Pellegrini vuole 10 Scudetti – Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia di Atalanta-Roma: «C’è una cosa che mi dà fastidio: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un’altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincerne dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia».

Ore 10:22 – Sassuolo, parla Djuricic – Filip Djuricic ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia di Sassuolo-Milan: «Un altro al posto mio avrebbe lasciato il calcio tre anni fa: ero alla Samp e non giocavo mai dopo essere stato l’acquisto più caro del Benfica, 8 o 9 milioni, prima dei prezzi malati di oggi. Mi sono detto: se mi arrendo ho perso. E nel momento peggiore mi ha chiamato De Zerbi al Benevento: non ero sicuro di andare, a gennaio erano già quasi retrocessi».

Ore 9:50 – Il gesto che ha salvato Insigne – Lorenzo Insigne è stato punito con una sola giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata in Inter-Napoli per gli insulti al direttore di gara. Secondo Gazzetta dello Sport, le scuse che il capitano del Napoli ha rivolto all’arbitro Massa al termine della partita hanno fatto sì che il referto di gara fosse meno pesante di quanto preventivabile.

Ore 9:20 – Le condizioni di Dybala – La non convocazione di Paulo Dybala per Parma-Juve aveva scatenato diverse dietrologie sui motivi della sua esclusione. In realtà sottolinea Tuttosport, così come comunicato dal club bianconero, l’argentino ha rimediato un lieve affaticamento muscolare a causa di un movimento sbagliato in allenamento. Infortunio vero, non diplomatico che non consentirà a Paulo di esserci al Tardini. Ma la lieve entità del problema dovrebbe permettergli di essere già a disposizione per l’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina. Pirlo non ha nessuna intenzione di perderlo ancora.

Ore 9:00 – Gomez va in panchina – Per il Papu Gomez si prospetta la terza panchina consecutiva. E’ lo scenario dipinto da Gazzetta dello Sport in previsione di Atalanta-Roma. Gian Piero Gasperini, infatti, è intenzionato a schierare la stessa formazione vista contro la Juventus quindi con Pessina e Malinovskyi a supporto di Zapata.

Ore 8:20 – Candreva, pace fatta – Pace fatta tra Antonio Candreva e la Sampdoria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i meriti principali vanno a Carlo Osti che ha saputo ricucire lo strappo e permettere che il giocatore venisse nuovamente convocato da mister Claudio Ranieri.

Ore 8:00 – Ibra out, i dettagli – Zlatan Ibrahimovic con tutta probabilità salterà Milan-Juventus del prossimo 6 Gennaio. A riportarlo è Gazzetta dello Sport dopo il nuovo infortunio patito dallo svedese nella giornata di ieri. Nello specifico, Ibrahimovich ha accusato un problema al soleo e le sue condizioni verranno rivalutate fra dieci giorni. Motivo per cui, l’attaccante rossonero salterà le partite con Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus, Torino e Cagliari.