Conferenza stampa Gasperini: le parole dell’allenatore atalantino

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Roma

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Roma.

ROMA – «Affrontiamo una squadra in condizione che fa tanti gol, hanno trovato il passo giusto. Già l’anno scorso era una squadra, ora troviamo una delle big del campionato. Arriva in un momento in cui il campionato è in una parte molto bella e accesa. Tutte le migliori squadre stanno dando il massimo, è una partita molto interessante, visto anche il nostro momento. Si incontrano due squadre che vogliono far bene».

GOMEZ – «Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani».

ILICIC – «Si è allenato bene, l’ho visto calciare con buona forza. Ha superato questo problema».