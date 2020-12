Conferenza stampa Pioli: «Campionato equilibrato. Abbiamo le alternative a Ibrahimovic»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

RISULTATI UTILI – «Noi sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo quale sia il nostro percorso e che da gennaio ad oggi abbiamo fatto una serie di risultati utili positivi. Rimane però un campionato ancora più equilibrato della scorsa stagione perché oggi tra la prima e la quinta ci sono solo cinque punti di differenza».

SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra che sta bene in campo e che ha determinate caratteristiche, domani recuperano giocatori importanti per loro soprattutto in attacco. Sono bene allenati e propositivi, dobbiamo saper leggere bene la gara soprattutto a livello tattico. Abbiamo dimostrato di essere una squadra preparata anche con diverse assenze».

IBRAHIMOVIC – «Prima dell’allenamento eravamo convinti che Zlatan potesse giocare uno spezzone di gara domani, poi c’è stato questo intoppo. Aveva una voglia incredibile ma queste cose succedono, tornerà più forte di prima. Le alternative ci sono».

