Conferenza stampa Fonseca: «Non farò più di due o tre cambi»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

TURNOVER – «Non abbiamo avuto modo di recuperare, potrei fare due o tre cambi ma non di più. Non voglio cambiare molto in questo momento, la squadra sta bene. È vero che non abbiamo avuto molto tempo, ma non farò più di due o tre cambi».

SCUDETTO – «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni».