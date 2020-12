Sassuolo, De Zerbi: «Siamo tornati. Il Milan ha un’identità precisa»

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Milan

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel in vista della partita contro il Milan.

MILAN – «Il Milan ha un’identità precisa perché ripetono sempre le stesse prestazioni. Che sia in Coppa o in campionato, con le squadre forte e deboli, per noi sarà come giocare come Inter o Juve, forse anche un po’ più difficile perché hanno l’entusiasmo della squadra che non si ferma, che sta in testa. Per noi è importante perché dopo 3 anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima e vincendola ci porterebbe a 2 punti dalla prima e questo deve essere motivo d’orgoglio e vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto».

SASSUOLO – «Con la Fiorentina abbiamo conquistato un punto importante ottenuto con la nostra identità, è tornato il Sassuolo che abbiamo conosciuto in questi anni, ci sono tante cose importanti che dovevamo ritrovare e ora si tratta di dare continuità contro la squadra che è in testa con merito dall’inizio del campionato».