Conferenza stampa Di Francesco: «Dobbiamo migliorare in attacco»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese.

LA PARTITA DI DOMANI – «Quella di domani è una partita che cercheremo di vincere, cercheremo di portare a casa il risultato con intelligenza ed equilibrio. Il fatto che a Parma abbiamo concesso poco agli avversari è un ottimo punto di partenza. È normale che dovremo migliorare nella fase offensiva, mercoledì siamo stati meno brillanti in questo senso. È anche vero che nel secondo tempo siamo cresciuti, potevamo fare meglio, sviluppare meglio anche per quello che è il mio credo calcistico. L’obiettivo principale era non subire gol e siamo stati attenti, bravi ed equilibrati. Ora, però, è arrivato il momento di andare nuovamente in rete, è importante per poter vincere le partite».

IL PAREGGIO A PARMA – «La partita a Parma forse ha fatto vedere meno qualità ma non fermiamoci all’ultima. Consideriamo il percorso nel suo complesso: abbiamo fatto male ma abbiamo anche subito troppo. Bisogna trovare l’equilibrio: creare un po’ meno E concedere meno»

