Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.44 – Juventus, le condizioni di Dybala – Paulo Dybala non sarà a disposizione del tecnico della Juventus Andrea Pirlo per il match odierno con la Roma ma ha messo nel mirino quello di martedì con l’Inter.

Ore 9.12 – Sampdoria il rinnovo di Ranieri – Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è in scadenza di contratto a fine stagione: il presidente Ferrero pensa al rinnovo di contratto ma con una riduzione drastica di ingaggio

Ore 8.55 – Dzeko va in panchina – Contro la Juventus, Edin Dzeko parirà dalla panchina. Il tecnico Paulo Fonseca offre una nuova possibilità dal primo minuto a Borja Mayoral

Ore 8.20 – Zlatan Ibrahimovic, nella deposizione resa alla Procura della FIGC, ha ribadito che il litigio con Romelu Lukaku non ha nulla a che fare con il razzismo. La ricostruzione.

Ore 8.02 – Serie A, Diritti TV – Continua in Lega Calcio la partita per la cessione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Ieri ci sono stati rilanci da parte di Sky e DAZN. I dettagli