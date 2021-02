Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «C’è poco da dire, gli errori ci stanno. Anche se li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, si gioca sempre e non c’è tempo. Oggi abbiamo fatto tutto noi, guardiamo avanti ma c’è rammarico perché stiamo perdendo troppe partite in fotocopia. Ci fa male».

POCO CINICI – «Siamo entrati quattro o cinque volte in area, abbiamo tirato anche da fuori. Non posso rimproverare nulla alla squadra, anzi devo farle solo i miei complimenti».

OSIMHEN – «È stato tre mesi fermo, non abbiamo la bacchetta magica. Stiamo facendo di tutto per recuperarlo, ma non ha la condizione perfetta. Gli abbiamo dato un minutaggio più lungo, conosciamo le sue caratteristiche».

PETAGNA – «Ci ha fatto salire, non poteva fare molto di più. Chiaramente è un calciatore diverso da Osimhen».