Conferenza stampa Di Francesco: «Rugani c’è, Asamoah è più indietro»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

INFORTUNATI – «Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil, mentre sulla difesa a 3 stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione».

RUGANI ASAMOAH – «La partita dell’andata è vero che ci misero in difficoltà, ma nei primi 25′ fummo noi a mettere loro in difficoltà. Su Rugani e Asamoah dico che Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà tra i convocati e potrebbe entrare a partita in corso».

LAZIO – «È una squadra che è agli ottavi di Champions, con un ottimo allenatore, che si conosce da tempo. Ha un portiere come Reina che è diventata quasi un regista basso, ma parliamo davvero di una squadra che ha tantissime alternative. Dobbiamo affrontarla con il piglio giusto, possiamo fare bene contro una squadra forte: dobbiamo giocarcela, questo è chiaro».

