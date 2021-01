Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 09.30 – Milan, visite mediche per Mandzukic – Si sta per concretizzare il passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Il centravanti croato, svincolato, è arrivato ieri sera in Italia ed oggi svolge le visite mediche per poi firmare il contratto con i rossoneri. LE IMMAGINI

Ore 09.00 – Infortunio Petagna, Gattuso pensa al piano B – La Gazzetta dello Sport è dubbiosa in vista della Supercoppa contro la Juventus: in caso di forfait le alternative sono due; una porta al grande ex Llorente in posizione di centravanti mentre l’altra contempla lo spostamento di Lozano al centro.

Ore 08.30 – Esonero Giampaolo: ecco Nicola. Tutti i dettagli – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un’intesa lampo tra la dirigenza granata e quello che sarà il nuovo tecnico, ovvero Davide Nicola. Per l’ex calciatore granata contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’ok avuto dopo pochi secondi al telefono.