Milan, visite mediche per Mandzukic: la firma però arriva domani – VIDEO

Si sta concretizzando il passaggio di Mario Mandzukic al Milan: giornata di visite mediche per il centravanti croato – VIDEO

Si sta per concretizzare il passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Il centravanti croato, svincolato, è arrivato ieri sera in Italia ed oggi svolge le visite mediche per poi firmare il contratto con i rossoneri.

Per lui contratto di 6 mesi con possibile rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Come riportato da Milannews24 si dovrà attendere domani per la firma.