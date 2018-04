Da un mito all’altro, regalo speciale di Hamsik a Maradona – VIDEO

Diego Armando Maradona e Marek Hamsik sono i simboli del Napoli che fu e di quello di oggi

Ci sono calciatori che svestono i panni di atleti e diventano vere e proprie divinità, ne sanno qualcosa a Napoli. Quella attualmente in corso è stata una stagione importante per Marek Hamsik, più che per il suo rendimento per i record della storia partenopea che è riuscito a riscrivere. Il primo è quello dei gol segnati in azzurro: ha realizzato il 115esimo contro il Torino, raggiungendo proprio Maradona in testa alla classifica, per poi superarlo grazie alla rete segnata nel match con la Sampdoria. L’altro riguarda il numero di presenze in azzurro, 387, record condiviso con Beppe Bruscolotti.

Hamsik, poco fa, ha voluto mandare un messaggio, via Instagram, a Maradona, mostrandogli un regalo che il Pibe gradirà sicuramente: «Ciao Diego, sono qua con questa maglia, per me, molto speciale perchè è quella con la quale ti ho raggiunto, con la quale ho segnato il 115esimo gol nella storia del Napoli. E, per me, è un grandissimo onore essere vicino ad un campione come te. Allora ti ho pensato subito e ti vorrei regalare questo pensierino, la maglia che ho usato a Torino. Spero che ti piaccia».