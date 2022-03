Italia U21, Nicolato: «Campo impresentabile. L’eliminazione dell’Italia non ci ha facilitato»

Le parole del ct dell’Italia Under 21 Nicolato dopo il pareggio contro il Montenegro

«Abbiamo avuto delle difficoltà a capire il campo, a questi livelli non si può giocare così, è davvero impresentabile. Ci ha creato dei problemi. Doveva essere una partita diversa. Loro hanno una qualità di intensità che noi non abbiamo avuto però ribadisco, le condizioni del campo senza cercare scuse erano pessime. Emotivamente non era una partita facile da preparare, è normale. L’eliminazione ci ha toccato, così come ha toccato tutti. Sicuramente non è stata una cosa che ha facilitato».