Under, i giorni più felici: «Liverpool-Roma? Vogliamo la finale di Champions»

Vigilia della semifinale di Champions League, Liverpool-Roma. Cengiz Under si racconta ai microfoni del Corriere dello Sport in attesa della gara di andata ad Anfield

Cengiz Under si racconta ai microfoni del Corriere dello Sport nel giorno della vigilia di Liverpool-Roma, primo atto della semifinale di Champions League: «Sto vivendo i giorni più felici della mia vita a Roma, sono molto orgoglioso dei miei compagni, spero che vinceremo e arriveremo in finale» il commento del calciatore turco che si è rivelata un’altra freccia offensiva nell’arco del tecnico Eusebio Di Francesco. Prosegue Under: «Ho venti anni, posso dire che questo per il momento è il successo più grande che sono riuscito ad ottenere, ma non mi basta. Vogliamo arrivare in finale, ci teniamo molto, ci tengo anche io».

Testa pienamente rivolta alle due gare più importanti della stagione, la semifinale di andata e ritorno contro il Liverpool: «Io penso che se facciamo il nostro gioco, se ci muoviamo come squadra e seguiamo le direttive del tecnico, possiamo farcela. Lo abbiamo dimostrato con il Barcellona. Abbiamo giocato insieme, ci siamo aiutati e la partita l’abbiamo vinta. Contro il Liverpool vogliamo ripetere la stessa situazione – prosegue il turco – Sono molto orgoglioso che la Roma mi abbia scelto al posto di un giocatore così importante. Salah è molto importante anche per il Liverpool, anche qui lo scorso anno ha fatto grandi cose. Per sostituire un giocatore del suo livello le aspettative nei miei confronti sono molto alte. Dopo la sosta di gennaio ho dimostrato il mio valore sul campo».