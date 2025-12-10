Brescia News
Union Brescia, ormai è tutto fatto: Eugenio Corini sarà il nuovo allenatore! Tutti gli aggiornamenti
L’Union Brescia ha scelto Eugenio Corini come nuovo tecnico. Dopo gli ultimi dettagli definiti nelle scorse ore, l’ex allenatore del Palermo è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina biancazzurra.
Corini dirigerà già domani il primo allenamento, entrando subito in contatto con la squadra e impostando il lavoro in vista dei prossimi impegni di campionato. La società punta sulla sua esperienza per dare stabilità e nuove idee al gruppo.
La scelta rappresenta un segnale chiaro della dirigenza: rilanciare il progetto sportivo con un allenatore di personalità e conoscenza del calcio italiano, capace di trasmettere entusiasmo e concretezza all’ambiente. Lo riporta la Casa di C.
