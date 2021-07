AIC ai calciatori: «Vaccinatevi, tuteliamo le squadre e le famiglie»

L’AIC ha diramato un comunicato rivolto ai calciatori invitando (i non vaccinati) a completare il ciclo: la richiesta

L’AIC, come riportato dall’ANSA, chiede ai calciatori di vaccinarsi. La nota riportata dall’ANSA.

«Vaccinarsi per tutelare se stessi, i compagni di squadra e le famiglie: è questa la raccomandazione messa nero su bianco dall’Assocalciatori in una lettera inviata ai propri iscritti lunedì, secondo quanto apprende l’ANSA. Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti dell’Aic anche nelle visite di questi giorni all’interno dei ritiri delle squadre di Serie A, che si stanno preparando all’inizio della nuova stagione».