Valeri shock: «Io sono tifoso della Lazio! Quando il mio Parma affronterà i biancocelesti penserò a questo» - Calcio News 24

Ai microfoni di Sky Sport, Valeri, giocatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Lazio.

PAROLE – «La partita che si gioca all’Olimpico con la Lazio per me è la più emozionante dell’anno. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica. Sarà una gara emozionante, ripeto, proprio nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare coi miei genitori da bambino. Tra la fede e il professionismo però c’è una bella differenza»