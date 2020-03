Van Dijk: «Rugani positivo? Non sono preoccupato» – VIDEO

Virgil Van Dijk ha parlato in zona mista dopo la sconfitta del Liverpool contro l’Atletico Madrid. Le parole del difensore

Virgil Van Dijk ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid che è costata l’eliminazione dalla Champions per il Liverpool. Le sue parole anche su Rugani, primo giocatore positivo al Coronavirus in Serie A.

MATCH – «Non abbiamo parlato molto dopo la partita, solo l’allenatore ha fatto un breve discorso. Siamo tutti dispiaciuti come è normale che sia, a nessuno fa piacere essere eliminati, specialmente dopo la prestazione che abbiamo fatto».

CORONAVIRUS – «Non ho nulla da dire sul Coronavirus. È qualcosa totalmente fuori dal mio controllo. Le autorità competenti dovranno prendere una decisione. Rugani? Lui è a Torino, io sono qui…se ci saranno altri casi positivi affronteremo il problema».