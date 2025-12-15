 Vanoli Fiorentina, il tecnico a rischio? Tutti gli scenari
Connect with us

Fiorentina News

Vanoli Fiorentina, il tecnico dei Viola è già a rischio? Squadra in ritiro punitivo dopo il ko contro il Verona, intanto la panchina traballa! Tutti gli scenari

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

By

Vanoli Torino

Vanoli Fiorentina, il tecnico è già a rischio? Crisi profonda in casa Viola tra risultati negativi, confusione tecnica e dirigenza sotto pressione

Dalla contestazione al Franchi al silenzio tombale del Viola Park. La Fiorentina sprofonda nella crisi e la notte ha portato consiglio, ma non ancora soluzioni definitive, a una dirigenza in evidente difficoltà.

Dopo la nona sconfitta in campionato contro il Verona, la squadra ha lasciato lo stadio a bordo di van oscurati, evitando il pullman ufficiale, e si è diretta al centro sportivo per un ritiro punitivo “fino a data da destinarsi”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la posizione di Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli il 7 novembre, è sempre più traballante. Il suo bilancio parla chiaro: due pareggi e tre sconfitte in campionato, una sola vittoria in Conference League. Ma non sono solo i risultati a preoccupare. Il tecnico appare in confusione, ostinato sul 3-5-2 nonostante le difficoltà e i segnali positivi del 4-2-3-1, e protagonista di scelte discutibili, dalla gestione dei rigoristi all’accantonamento di alcuni giocatori.

Senza il patron Rocco Commisso, assente per motivi di salute, la patata bollente è nelle mani del dg Ferrari e del ds Goretti, entrambi contestati dalla tifoseria. Le opzioni sul tavolo sono diverse: confermare Vanoli almeno fino alla trasferta europea di Losanna o alla gara con l’Udinese, oppure optare per un cambio immediato. Le alternative interne portano a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera capolista, o al clamoroso ritorno di Pioli, ancora sotto contratto. Ma prende quota anche l’ipotesi Beppe Iachini, ex giocatore e allenatore viola, profilo esperto in situazioni delicate.

Nel frattempo, il mercato di gennaio si avvicina e la dirigenza dovrà fare i conti con una rosa che ha deluso le aspettative. Piazzare i nuovi acquisti, che finora non hanno inciso, sarà complicato. L’incubo Serie B si fa sempre più concreto e il “Paradiso” cantato da Piero Pelù sembra davvero un’astuta bugia per questa Fiorentina in caduta libera.

Related Topics: