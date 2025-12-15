Vanoli Fiorentina, il tecnico dei Viola è già a rischio? Squadra in ritiro punitivo dopo il ko contro il Verona, intanto la panchina traballa! Tutti gli scenari

Vanoli Fiorentina, il tecnico è già a rischio? Crisi profonda in casa Viola tra risultati negativi, confusione tecnica e dirigenza sotto pressione

Dalla contestazione al Franchi al silenzio tombale del Viola Park. La Fiorentina sprofonda nella crisi e la notte ha portato consiglio, ma non ancora soluzioni definitive, a una dirigenza in evidente difficoltà.

Dopo la nona sconfitta in campionato contro il Verona, la squadra ha lasciato lo stadio a bordo di van oscurati, evitando il pullman ufficiale, e si è diretta al centro sportivo per un ritiro punitivo “fino a data da destinarsi”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la posizione di Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli il 7 novembre, è sempre più traballante. Il suo bilancio parla chiaro: due pareggi e tre sconfitte in campionato, una sola vittoria in Conference League. Ma non sono solo i risultati a preoccupare. Il tecnico appare in confusione, ostinato sul 3-5-2 nonostante le difficoltà e i segnali positivi del 4-2-3-1, e protagonista di scelte discutibili, dalla gestione dei rigoristi all’accantonamento di alcuni giocatori.

Senza il patron Rocco Commisso, assente per motivi di salute, la patata bollente è nelle mani del dg Ferrari e del ds Goretti, entrambi contestati dalla tifoseria. Le opzioni sul tavolo sono diverse: confermare Vanoli almeno fino alla trasferta europea di Losanna o alla gara con l’Udinese, oppure optare per un cambio immediato. Le alternative interne portano a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera capolista, o al clamoroso ritorno di Pioli, ancora sotto contratto. Ma prende quota anche l’ipotesi Beppe Iachini, ex giocatore e allenatore viola, profilo esperto in situazioni delicate.

Nel frattempo, il mercato di gennaio si avvicina e la dirigenza dovrà fare i conti con una rosa che ha deluso le aspettative. Piazzare i nuovi acquisti, che finora non hanno inciso, sarà complicato. L’incubo Serie B si fa sempre più concreto e il “Paradiso” cantato da Piero Pelù sembra davvero un’astuta bugia per questa Fiorentina in caduta libera.