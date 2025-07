Var a chiamata, la Serie C testerà il Football Video Support; Orsato: «Una grande innovazione, ecco come funzionerà»

Var a chiamata, la Serie C per la prossima stagione introdurrà il Football Video Support, come funziona lo spiega Orsato

La Serie C si prepara a un’importante novità tecnologica in vista della prossima stagione. A svelarla è stato Daniele Orsato, ex arbitro internazionale e da poco nuovo designatore della categoria, intervistato da La Gazzetta dello Sport. A partire dal prossimo campionato, infatti, verrà introdotto il Football Video Support, un sistema inedito pensato per aumentare il controllo delle decisioni arbitrali senza arrivare alla complessità (e ai costi) del VAR tradizionale. Il progetto, sviluppato con il supporto del presidente della Lega Pro Matteo Marani, rappresenta un’ulteriore evoluzione nel rapporto tra tecnologia e direzione di gara.

La novità prevede un ruolo potenziato per il quarto ufficiale, che avrà il compito di visionare in tempo reale ogni azione tramite un monitor. Inoltre, ogni allenatore disporrà di due chiamate per chiedere una revisione: se l’analisi video confermerà la loro richiesta, la squadra manterrà la possibilità di usarla di nuovo; in caso contrario, la perderà. Sarà poi l’arbitro principale a decidere se intervenire. Un modello ispirato, in parte, a quanto già avviene in altri sport come tennis e football americano, ma mai sperimentato in Italia nel calcio professionistico.

NUOVO SISTEMA – «Il Football Video Support sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c’è entusiasmo».

COME FUNZIONA – «Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde».

RUOLO DELL’ARBITRO – «Poi sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici, prendendo la decisione opportuna».

RICONOSCIMENTI – «Una sfida importante, un passo in più notevole. Faccio un grande applauso a Zappi perché è riuscito a fare qualcosa di importante, che nessuno prima d’ora era riuscito a fare».