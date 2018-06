Var ai Mondiali: gli episodi da moviola di Russia 2018. Come hanno operato gli arbitri nelle gare della rassegna iridata

Il Var ai Mondiali ha segnato una svolta epocale per il calcio internazionale. Per la prima volta, durante tutte le partite della rassegna iridata, la tecnologia è entrata al centro della scena, a sostegno della classe arbitrale. Il grande promotore della scelta di introdurre il Var ai Mondiali, dopo che l’esperimento è stato testato con successo in Serie A, ma anche in Portogallo, Germania e Olanda è stato senza dubbio l’attuale presidente della Fifa Gianni Infantino. Che, pochi mesi fa, ha proposito del tema si è espresso con estrema chiarezza, tracciando la linea guida dell’organo più importante del calcio mondiale: «Io stesso ero molto scettico sul Var e ho cambiato idea perché l’ho studiata approfonditamente e l’abbiamo analizzata tutti e effettivamente non ci sono aspetti negativi se non quello della comunicazione e poi si possono migliorare con il tempo». Ed eccoci a Russia 2018: ripercorriamo tutti gli episodi in cui è intervenuto il Var.

Var ai Mondiali: la moviola di Brasile-Svizzera

Il pareggio della Svizzera, nella sfida contro il Brasile, sembra essere viziato da una spintarella di Zuber su Miranda, giudicata regolare da arbitro e Var. Confermata dopo pochissimi secondi d’attesa la rete degli elvetici.

Var ai Mondiali: la moviola di Germania-Messico

Azione che lascia qualche perplessità in area tedesca al minuto 25 della ripresa di Germania-Messico: contatto Hernandez–Hummels, l’attaccante messicano pare lasciarsi andare volutamente a terra. Per l’arbitro non è rigore.

Var ai Mondiali: la moviola di Costa Rica-Serbia

L’episodio più caldo di Costa Rica-Serbia si palesa al minuto 97: Prijovic sbraccia ai danni di Acosta, rifilandogli una manata sul viso. L’arbitro valuta l’intervento al VAR, ma alla fine decide di non sanzionare il serbo, giudicando l’intervento involontario.

Var ai Mondiali: la moviola di Perù-Danimarca

Al 44’ l’episodio chiave di Perù-Danimarca: Yurary stende Cueva in area di rigore danese. L’arbitro Bakary Gassama in un primo momento lascia correre, ma poi va al Var per rivedere l’azione. Bastano due replay per cambiare la decisione, assegnando il penalty (poi fallito) alla formazione allenata da Gareca.

Var ai Mondiali: la moviola di Argentina-Islanda

L’arbitro polacco Marciniak concede un calcio di rigore agli argentini per un intervento su Aguero. L’attaccante, servito in piena area di rigore, viene a contatto con un difensore islandese prima di arrivare sul pallone: il direttore di gara concede la massima punizione (tiro dagli undici metri poi fallito da Messi) per una decisione che lascia molti dubbi. Ma l’episodio più controverso è al 32′ del secondo tempo: il subentrato Pavon cade a terra in piena area dopo un contatto col difensore islandese Saevarsson. Il fallo sembra esserci, ma l’arbitro Marciniak non rileva gli estremi per la concessione anche dopo aver consultato il Var.

Var ai Mondiali: la moviola di Francia-Australia

La Francia sblocca la gara con l’Australia con l’aiuto decisivo del Var. Al 10′ della ripresa verticalizzazione di Pogba per Griezmann, intervento di Risdon che tocca pallone e gamba: intervento del Var e calcio di rigore. Rigore non chiaro, ma il difensore dell’Australia sembra agganciare il piede sinistro di Griezmann. Pochi minuti più tardi penalty per l’Australia, per un fallo di mani netto di Umtiti.

Var ai Mondiali: la moviola di Portogallo-Spagna

Primo storico intervento del Var al Mondiale. Al 24′ di Portogallo-Spagna, l’arbitro italiano Gianluca Rocchi, dopo essersi consultato con Irrati e Valeri, ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa, che sembrava viziato da una manata sul volto del difensore del Portogallo Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l’arbitro Rocchi ha decretato l’1-1. Senza nemmeno dover ricorrere al controllo davanti al monitor.

Var ai Mondiali: la moviola di Marocco-Iran

La beffa del Marocco, trafitto dall’Iran in pieno recupero, non si è materializzata per episodi arbitrali degni di nota. Anche stavolta il Var non viene utilizzato.

Var ai Mondiali: la moviola di Egitto-Uruguay

Nemmeno l’olandese Kuipers, uno degli arbitri più esperti del panorama calcistico mondiale, ha dovuto far ricorso al Var in occasione di Egitto-Uruguay.

Var ai Mondiali: la moviola di Russia-Arabia Saudita

Nestor Pitana, in occasione della gara fra Russia e Arabia Saudita, non è mai dovuto ricorrere all’utilizzo del Var. La partita non ha vissuto momenti di tensione o episodi tali da dover richiedere l’intervento della tecnologia.