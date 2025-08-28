Vardy Cremonese, chiusura sempre più vicina. La situazione sull'affare - Calcio News 24

Vardy-Cremonese: un sogno che può diventare realtà. La situazione attuale

La notizia che sta facendo sognare i tifosi grigiorossi è una di quelle che sembrano uscite da un libro di favole: Vardy-Cremonese non è più solo un’idea romantica, ma una trattativa concreta, vicinissima alla chiusura. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare che potrebbe portare Jamie Vardy in Serie A ha subito un’accelerazione importante nelle ultime ore. Il celebre attaccante inglese, leggenda vivente del Leicester, ha aperto completamente alla possibilità di trasferirsi alla Cremonese.

Il sì di Vardy: ora la Cremonese ci crede

Dopo alcuni sondaggi preliminari, la dirigenza della Cremonese ha deciso di muoversi con decisione, intensificando i contatti con l’entourage dell’ex Leicester. Il risultato? Positivo oltre ogni aspettativa. Vardy ha detto sì alla Cremonese, esprimendo grande interesse per il progetto sportivo e per l’atmosfera carica di entusiasmo che circonda il club. Attualmente svincolato, l’attaccante è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia, affascinato dall’idea di misurarsi con il calcio italiano.

Con il consenso del giocatore ormai acquisito, la società grigiorossa sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli contrattuali. L’operazione non è ancora conclusa, ma l’ottimismo cresce ora dopo ora. La coppia Vardy-Cremonese è pronta a scrivere una pagina indimenticabile della prossima stagione.

Un colpo da Premier per la Serie A

Classe 1987, Jamie Vardy è stato il simbolo della storica impresa del Leicester campione d’Inghilterra sotto la guida di Claudio Ranieri. Con oltre 100 gol segnati in Premier League, è uno dei centravanti più iconici del calcio moderno. Nonostante l’età, ha chiuso la scorsa stagione con 10 reti, confermando di essere ancora decisivo sotto porta.

Per la Cremonese, reduce da un esordio trionfale contro il Milan, l’arrivo di Vardy significherebbe molto più di un semplice acquisto: rappresenterebbe un salto di qualità a livello tecnico, carismatico e mediatico.

Vardy-Cremonese: la favola continua

I tifosi fremono, la dirigenza lavora senza sosta. Vardy-Cremonese è una suggestione che si sta trasformando in realtà. Un sogno, forse folle, ma sempre più vicino a diventare la più bella storia del calciomercato estivo.