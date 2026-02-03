Vecino Celta Vigo, l’ex Lazio si presenta: «Felice ed emozionato, ho sempre desiderato provare qualcosa fuori dalla Serie A!». Le sue parole

Matías Vecino è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il centrocampista uruguaiano ha firmato con i Galiziani un contratto fino al 2027 dopo l’addio ai Biancocelesti. Queste le sue prime parole ai canali ufficiali del club spagnolo.

SENSAZIONI – «Sono molto felice, è stata una giornata piuttosto impegnativa, ma sono contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Ho sempre desiderato provare qualcosa al di fuori della Serie A italiana, ma per vari motivi non è stato possibile. Quando si è presentata l’opportunità di venire al Celta, non ho esitato».

CELTA VIGO – «Senza dubbio è una squadra che sta facendo molto bene, non solo in Liga ma anche in Europa League. Ho visto che hanno una squadra di altissima qualità, con molti giovani. In termini di esperienza, ho molti anni di esperienza nelle competizioni europee. Voglio dare il mio contributo, dare il massimo e far funzionare le cose. Sono qui per dare il mio tocco personale, cercare di integrarmi in questa fantastica atmosfera e spero che le cose continuino a questo livello».

RITROVO MARCOS ALONSO E RADU – «Ho un rapporto di lunga data con Marcos Alonso, eravamo compagni di squadra. Seguo lui e Radu sui social media, perché ho giocato con lui anche all’Inter. Si vede dall’esterno il legame che esiste tra le persone e, senza dubbio, i risultati nascono e nascono da quel tipo di rapporto. Le squadre sono fondamentali».

UN MESSAGGIO PER I MIEI NUOVI TIFOSI – «Innanzitutto, voglio dire che sono molto felice ed emozionato di far parte del Celta. Sapete che qui troverete un giocatore che darà il massimo, come ho sempre fatto io nel corso della mia carriera, e cercherà di lasciare una buona impressione qui al Celta»

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo