Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, film sul calcio a Venezia 75

Mercoledì 29 agosto 2018 inizierà Venezia 75, al Festival verrà presentato anche Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio: la storia di Antonio e del suo sogno di diventare un calciatore per una squadra importante

Buone notizie per i calciofili amanti del cinema: a Venezia 75 sarà presente anche un film sul calcio, parliamo di Un giorno all’improvviso, regia di Ciro D’Emilio. Mercoledì inizierà il Festival di Venezia e nella sezione collaterale Orizzonti verrà presentato l’ultimo lavoro del regista italiano: il lungometraggio narra la storia del 17enne Antonio e del suo sogno di giocare in una grande squadra. Il calcio è la sua passione e all’improvviso la vita sembra regalare a lui e a Miriam, sua made, l’occasione tanto attesa, con l’arrivo nel suo mondo del talent scout Michele Astarita, al lavoro per portare promesse al Parma…

Intervistato dal sito ufficiale della Biennale, il regista ha presentato il suo film: «Quando ho deciso di realizzare questo film, volevo una storia priva di compromessi, radicale, estrema. Raccontare il tema dell’abbandono dell’adolescenza attraverso una storia d’amore tra un figlio e una madre mi ha permesso di rendere tutto più concreto, visibile, tangibile. La scelta ardua è stata quella di abolire ogni possibile punto di vista diverso da quello del protagonista. Antonio e di conseguenza noi viviamo credendo agli avvenimenti e accettando le esperienze, quasi dimenticando ogni volta che da soli è dura farcela senza prendere schiaffi in faccia. Perché un giorno, all’improvviso, la vita ti si rovescia contro». Nel cast presenti: Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo, Lorenzo Sarcinelli, Giuseppe Cirillo, Biagio Forestieri, Fabio De Caro, Alessia Quaratino, Franco Pinelli.

.