Ventura è sorpreso: «Bonucci alla Juventus? Neanche per CR7 ero così stupito»

Giampiero Ventura dice la sua sull’affare clamoroso tra Milan e Juve: «Hanno raggiunto una dimensione internazionale, ma il ritorno di Leo è inspiegabile»

Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano, facendo discutere e scalpore. L’affare Bonucci-Juve, se si dovesse concretizzare, sarebbe clamoroso.Una stagione travagliata quella del club lombardo insieme al fatto che il numero 19 non crede più nel progetto avrebbero portato l’attuale capitano del Milan a chiedere di essere ceduto con la Juventus prima destinazione possibile. Marotta in un primo momento aveva chiuso la porta all’eventuale arrivo del difensore ma poi con il tempo la posizione bianconera si è ammorbidita, e ora sembra che le parti siano davvero vicine.

Intervistato da RMC Sport l’ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura si è detto sorpreso di questo possibile ritorno di Bonucci alla Juventus: «Devo essere sincero, la cosa mi stupisce. Stiamo parlando di Bonucci che lascia la Juventus per andare a fare il capitano del Milan ed ora vuole tornare alla Juventus. Avrà sicuramente le sue ragioni, ma mi ha sorpreso. Non so se la cosa andrà a buon fine, l’arrivo di Bonucci servirebbe per conferire maggiore esperienza al reparto. Ma di tutte le cose capitate sul mercato, questa è la vicenda che mi ha sorpreso di più, anche dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha raggiunto una dimensione internazionale e per certi versi un colpo così può anche essere messo in preventivo, ma Bonucci alla Juve no».