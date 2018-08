Ventura scalpita: «Ho una voglia matta di tornare. Zaza-Belotti la miglior coppia in A»

Giampiero Ventura ha parlato sulle colonne del Corriere di Torino, della Serie A e della sua voglia di tornare ad allenare

Giampiero Ventura è rilassato. Dopo un anno a dir poco turbolento, l’ex ct della Nazionale si è goduto un’estate di assoluto relax e riposo. Ventura vorrebbe ripartire, da una panchina importante. Magari da quella del Torino, dove la città e la tifoseria gli sono entrati nel cuore: «I tifosi del Toro mi amano? E io amo il Toro e i suoi tifosi. Poi la Nazionale è per me un capitolo CHIUSO, se potete scrivetelo a caratteri cubitali. Non ne parlo e non ne parlerò più. Guardo avanti». L’ex allenatore granata si sbilancia in giudizi sul nuovo Toro di Cairo: «Il Toro più forte mai costruito da Cairo, il presidente e il ds Petrachi hanno fatto un ottimo lavoro. La squadra è forte, ben assortita, con giovani di qualità sui quali credo anche altri club dovrebbero aver il coraggio di puntare. E gli arrivi di Soriano e Zaza sono stati alla fine il valore aggiunto».

Ventura aveva già lanciato la coppia Belotti-Zaza in Nazionale, ora i tifosi del Toro sognano grazie ai due bomber: «Per me sono la miglior coppia italiana in serie A e potranno essere tra le migliori in senso assoluto. Non sono soltanto compatibili, ma perfettamente integrabili. Sono due attaccanti da Toro, danno profondità all’azione, sono bravi in acrobazia e soprattutto hanno il temperamento giusto per vestire la maglia granata». Ventura chiosa ribadendo la sua volontà di tornare su una panchina ad allenare: «Se ho voglia di allenare? Più di prima, in Italia, all’estero. Per capirci: non è vera questa storia che sto aspettando e gufando la prima panchina che si potrebbe liberare in serie A. Ci sono progetti interessanti, società che davvero vogliono puntare sui giovani, ruoli da scoprire. Sto ascoltando e valutando, con l’energia di un ragazzino».