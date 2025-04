Verona Cagliari, sfida decisiva: chi vince ha le mani sulla salvezza; le mosse di Zanetti e Nicola

Verona Cagliari, sfida chiave per la salvezza: chi vince è sempre più vicina alla permanenza in Serie A: le mosse dei due tecnici

Verona e Cagliari affrontano stasera una partita cruciale per la salvezza, con entrambe le squadre in un buon margine sopra la zona retrocessione, rispettivamente a +7 e +5 punti. Tuttavia, entrambi sono reduci da periodi difficili, con il Verona che ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite e il Cagliari che ha vinto solo una volta nelle ultime nove. Le due squadre non vincono in casa o fuori rispettivamente da febbraio e gennaio. Nonostante le difficoltà recenti, entrambe sono intenzionate a sfruttare questa partita per fare un ulteriore passo verso la salvezza, puntando, come riportato da la Gazzetta dello Sport, su attaccanti di riserva come Sarr e Mosquera per il Verona e Pavoletti per il Cagliari.

Zanetti è positivo riguardo alla situazione del Verona, con l’unico infortunato Dawidowicz, mentre il Cagliari deve fare a meno di Piccoli per squalifica, ma potrà contare su Pavoletti e altri ritorni importanti. La sfida sarà anche un test per le due squadre per vedere se riusciranno a sfruttare le opportunità con giocatori che finora hanno avuto meno spazio, come il centrocampista slovacco Suslov, che dovrà prendere il controllo a centrocampo per il Verona, e il veterano Pavoletti, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore.