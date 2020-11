Verona, Dimarco: «Europa? Vedremo a marzo, continuiamo a lavorare»

Federico Dimarco, terzino del Verona, non chiude le porte all’Europa: ecco le sue parole sull’avvio di stagione degli scaligeri

Federico Dimarco, terzino del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sull’avvio di stagione.

VERONA – «Noi interpretiamo le partite in un modo molto concreto, nel senso che il mister ci aiuta molto e ci fa arrivare alla partita già preparati con schemi e idee in grado di affrontare chiunque».

SASSUOLO – «Io penso che ogni campionato è a sè, tra due domeniche vedremo se saremom all’altezza di affrontarli a pari livello».

EUROPA – «Questo lo dirà il campo, noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo, a febbraio-marzo vediamo dove saremo, se lotteremmo per l’Europa o per la salvezza».