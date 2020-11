Verona, Juric: «Barak e Kalinic alzano il tasso tecnico, dobbiamo crescere»

Ivan Juric parla della prestazione del Verona contro il Benevento e presenta la gara contro il Milan. Le sue parole

VERONA – «Abbiamo fatto mezz’ora male, tutto al contrario a livello di possesso e di aggressività, ma posso capirlo per molti motivi. Poi c’è stata una grandissima reazione, in un certo senso la squadra si è liberata e ha fatto bene. Alla fine non hai rubato niente, hai vinto anche meritatamente, pur avendo regalato loro molte occasioni. Fa parte della nostra crescita. Con Kalinic e Barak l’idea era quella di alzare il tasso tecnico, devono continuare così».

RIGORE CONTRO IL MILAN – «Penso non ci fosse, anche quella è stata una partita strana».