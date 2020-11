Verona, Juric: «Sfida intensa col Benevento. Gunter non giocherà»

Ivan Juric presenta la sfida di domani contro il Benevento. Ecco le parole del tecnico degli scaligeri verso la gara

LA SQUADRA – «Günter non giocherà, ha trascorso 18 giorni a casa a causa del Covid e deve recuperare. Barak invece era già tornato in campo, anche contro il Benevento sarà convocato, così come Lovato, Ceccherini e Di Carmine. In difesa abbiamo recuperato Magnani e Dawidowicz, che possono essere delle valide alternative».

BENEVENTO – «È una squadra che già l’anno scorso ha dimostrato di essere da Serie A. Hanno aggiunto calciatori di valore rispetto all’annata precedente. Hanno fatto delle belle prestazioni, si conoscono e lavorano bene. Anche contro il Benevento il nostro dovere è sempre quello di dare il massimo, perché ogni sfida è un’occasione per fare punti. Sarà una partita molto intensa, e ce la metteremo tutta».