Verona, Setti: «Una delle stagioni più belle. Con l’Inter non tremeremo»

Il presidente del Verona Setti ha parlato dell’ottima stagione che sta disputando il suo Hellas

Maurizio Setti, presidente del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ottima stagione che sta disputando il suo Hellas sotto la guida di Tudor.

STAGIONE – «Credo che questa stagione sia la prima o la seconda più bella della mia gestione. Come organizzazione di gioco, spettacolarità e risultati, di certo è la squadra più bella. Siamo molto contenti perché l’obiettivo l’abbiamo raggiunto molto prima della fine».

INTER – «Nelle ultime sfide a San Siro siamo stati sfortunati, potevamo prenderci qualche punto. Noi ci andiamo con l’idea di fare una gara importante. Loro sono i campioni d’Italia e avranno lo stadio pieno: questo ci piace, ma di certo non tremeremo, non abbiamo nulla da perdere».

SUL D.S. D’AMICO – «Intanto ha altri due anni di contratto: nessuno, tra virgolette, me lo può portare via. E poi vale il discorso che feci per Juric, nella vita bisogna essere felici in due. Io so che ho dato a D’Amico una chance che nessuno gli avrebbe dato».

TUDOR – «Per fortuna nella scelta siamo caduti anche meglio di quello che speravamo. È bravissimo. Sapevamo di avere una buona squadra, che valeva la salvezza. Invece siamo oltre le previsioni, abbiamo già gli stessi punti della scorsa stagione, anzi due in più perché allora c’era stata la vittoria a tavolino con la Roma».