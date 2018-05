La Juventus vuole Marco Verratti. Il centrocampista del PSG e il laziale Milinkovic-Savic i sogni per rinforzare il centrocampo

La Juventus ha in pugno Emre Can, riavrà Caldara e Spinazzola, prestati all’Atalanta, vuole Alvaro Morata per rimpiazzare Mario Mandzukic e farà di tutto per trattenere Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. I bianconeri vogliono aggiungere un ulteriore tassello a centrocampo e puntano su Marco Verratti. Secondo Il Corriere dello Sport, il centrocampista classe ’92 del PSG rimane in cima alla lista dei desideri del club bianconero. Il calciatore italiano, vicino alla Juve prima del passaggio ai francesi, è uno dei sogni di mercato della Vecchia Signora.

La dirigenza bianconero ha in mente un piano per convincere Max Allegri a rimanere sulla panchina juventina. Verratti e Milinkovic-Savic sono i sogni per il centrocampo. I due sembrano essere due sogni irraggiungibili ma i bianconeri potrebbero fare un tentativo, soprattutto per l’italiano gestito da Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la Juventus. I bianconeri valutano anche Jack Bonaventura, altro assistito di Raiola, Lorenzo Pellegrini della Roma, e continuano a monitorare Paul Pogba. La Juventus punta a un grande centrocampo per tenere l’assalto alla prossima Champions League. Colpi top in estate per puntare al grande sogno.