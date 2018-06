Il neo allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha chiesto a Marco Verratti di mettersi a dieta o dovrà lasciare la squadra. Sul centrocampista della Nazionale c’è l’interesse di Real Madrid, United e Juventus

Il futuro di Marco Verratti sotto la Torre Eiffel potrebbe concludersi clamorosamente per una questione di peso. Il nuovo allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha voluto mettere le cose in chiaro con il centrocampista della Nazionale. L’ex Pescara è considerato un giocatore chiave per questa squadra ma qualcosa deve cambiare nel suo stile di vita. Il tecnico tedesco è un perfezionista e pone grande attenzione ad aspetti come l’alimentazione, tanto da aver chiesto il peso di ogni giocatore non appena sbarcato a Parigi. Dalla Francia quindi confermano che Tuchel ha chiesto a Verratti di perdere peso altrimenti dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Quasi certamente il centrocampista accontenterà il suo nuovo tecnico non appena tornato dalle vacanza ma nel frattempo il suo procuratore Mino Raiola sonda eventuali offerte.

Il Barcellona sembra aver perso interesse nei confronti di Verratti al contrario del Real Madrid, che ha oggi ufficializzato il successore di Zinedine Zidane. Il Manchester United è ancora in una fase di valutazione mentre la Juventus invece attende una eventuale svolta.