Vezzali a Gravina: «Aiuti al calcio? Sarebbe incomprensibile per i cittadini»

Valentina Vezzali risponde a Gabriele Gravina in merito alla richiesta della FIGC al Governo di aiuti al mondo del calcio

Valentina Vezzali risponde a Gabriele Gravina. Nell’intervista a Milano Finanza, la sottosegretaria allo Sport replica così alla richiesta di aiuti da parte della FIGC.

«Il sistema calcio era in perdita già prima della pandemia, che ha però avuto l’effetto di amplificare il problema. È in realtà una questione strutturale, perché oggi i costi sono regolarmente più alti dei ricavi. Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio, parlare di “aiuti di Stato” al calcio rischia di essere poco comprensibile per i cittadini».