Via del Mare tra gli stadi candidati a Euro 2032: il Lecce ufficializza la corsa per ospitare il torneo

C’è anche il Via del Mare tra gli stadi candidati a ospitare le partite degli Europei 2032, il torneo che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia.

Il Lecce ha infatti annunciato ufficialmente la candidatura del proprio impianto, confermando la volontà di entrare nella lista delle sedi che la UEFA valuterà per la fase finale della competizione continentale.

COMUNICATO – “Quest’oggi nel primo pomeriggio, presso la sede del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), è stata ufficializzata la candidatura dello Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” per gli Europei di calcio del 2032 che si svolgeranno in Italia e in Turchia.

L’incontro si è svolto alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Commissario Straordinario per gli Stadi Massimo Sessa, del Presidente della Commissione Sport e Cultura del Senato Roberto Marti e del Presidente del Club giallorosso Saverio Sticchi Damiani.

La candidatura è stata ufficialmente accettata perché lo stadio, per come verrà ristrutturato in funzione dei Giochi del Mediterraneo, rispetta tutti i parametri stringenti previsti dalla UEFA per questo tipo di competizioni.

In Italia gli stadi candidati sono undici e di questi ne verranno scelti cinque che ospiteranno le partite di EURO 2032.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



PAROLE STICCHI DAMIANI – “Si tratta di un lavoro senza sosta che stiamo svolgendo perché, dopo aver centrato l’obiettivo del finanziamento dell’Ettore Giardiniero – Via del Mare per ospitare i Giochi del Mediterraneo, ho ritenuto che potesse essere una grande occasione quella di poterci candidare ad EURO 2032.

È stata una corsa contro il tempo. Grazie alla grande collaborazione con il Comune di Lecce, con il Sindaco Adriana Poli Bortone ed il Vice Sindaco Roberto Giordano Anguilla, siamo riusciti a presentare per tempo tutta la documentazione necessaria per proporre la nostra candidatura. Oggi, questo lavoro silenzioso svolto negli ultimi 3 mesi ha trovato piena formalizzazione con l’accettazione della candidatura, tutt’altro che scontata in quanto subordinata al rispetto di numerosi parametri stabiliti dalla FIGC e dalla UEFA.

Si tratta di un passaggio propedeutico per entrare tra le poche strutture – solo undici – candidate ad ospitare EURO 2032. La possibilità di far rientrare lo stadio di Lecce tra le opere strategiche consentirebbe l’accesso ad una serie di benefici anche sul piano urbanistico non solo con riferimento allo stadio, ma anche a vantaggio dell’area circostante”.