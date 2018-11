Vialli racconta il cancro: «Giravo con un maglione sotto la camicia»

Gianluca Vialli allo scoperto: l’ex attaccante di Juve e Sampdoria ha deciso di raccontare in un libro e in una intervista al Corriere della Sera la sua battaglia contro il tumore

Di battaglie sul campo ne ha vinte a bizzeffe, quella più complicata però, come spesso accade, doveva ancora arrivare fuori. Gianluca Vialli racconta la sua malattia: l’ex attaccante di Juventus, Sampdoria e della Nazionale, oggi opinionista di Sky Sport, ha deciso di aprirsi con un libro, “Goals. 98 storie+1 per affrontare le sfide più difficili”, in uscita in questi giorni. Intervistato dal Corriere della Sera, Vialli ha scelto di raccontare e raccontarsi dopo l’iniziale diffidenza dei primi tempi: «Ne avrei fatto volentieri a meno, di parlarne, ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa».

Affrontare la malattia, quella malattia, il cancro, non è stato semplice inizialmente: «Giravo con un maglione sotto la camicia, perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano. Poi ho deciso di raccontare la mia storia e metterla nel libro – ha spiegato l’ex attaccante bianconero – . Ora sto bene, anzi molto bene. È passato un anno e sono tornato ad avere un fisico bestiale. Ma non ho ancora la certezza di come finirà la partita. Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita». E non sono poche.