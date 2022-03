Vicario sulla decisione di accogliere due profughi dall’Ucraina: «Spero di dare una piccola mano in questo dramma»

Ecco le parole del portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, sulla scelta di accogliere due profughi dall’Ucraina

Le parole del portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, ai microfoni del Il Corriere della Sera sulla scelta di accogliere due profughi dall’Ucraina:

ACCOGLIENZA – «A Udine, a casa dei miei genitori, sono arrivati Hanna e Milan, madre e figlio ucraini, che accoglieremo a tempo indeterminato: ci siamo conosciuti nel tardo pomeriggio e abbiamo cenato assieme. Il bambino è molto appassionato di calcio e quando ha saputo che sono un giocatore era emozionatissimo, ma è una situazione che ha toccato nel profondo anche me: dopo cena ho fatto il viaggio verso la Toscana con questo unico pensiero».

IDEA – «Una decina di giorni fa si è aperta questa possibilità tramite la Danieli, un’azienda friulana che ha una sede in Ucraina: avevano preso in affidamento le famiglie dei lavoratori in Friuli Venezia Giulia e stavano cercando destinazioni per ospitare le persone. I miei genitori mi hanno chiesto cosa ne pensavo e ho detto che sarebbe stata una gran cosa riuscire a dare una piccola mano a persone che stanno vivendo questo dramma».

CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DI VICARIO SU CAGLIARINEWS24